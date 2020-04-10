На 95-97% снизились доходы авиакомпаний и аэропортов Казахстана

Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. На 95-97% и более снизились доходы авиакомпаний и аэропортов Казахстана, заявил исполнительный директор АО «Международный аэропорт Нур-Султан Назарбаев» Даулет Хамзин.

«29 марта приостановлены практически все внутренние и международные пассажирские рейсы. Осуществляется только транзитные, грузовые и ряд гуманитарных рейсов. Доходы авиакомпаний и аэропортов снизились на 95-97%. Некоторые региональные аэропорты вообще остались без доходов», — сказал Хамзин на онлайн совещании по ситуации на транспорте в период режима ЧП, в пятницу.

Из-за пандемии коронавируса, по его информации, наиболее пострадавшая отрасль транспорта – авиация. По оценкам IATA убытки гражданской авиации в мире превысили $250 млрд, сказал эксперт.

По его словам, авиапредприятия республики не смогут самостоятельно преодолеть этот кризис. Необходимы меры господдержки, чтобы восстановить отрасль после снятия карантина.

«26 марта было направлено совместное обращение от аэропортов Казахстана в канцелярию премьер-министра. Предложения аэропортов касаются отсрочки или отмены уплаты налогов на имущество, транспорт, платы за землю, за использование государственных объектов, а также предоставления налоговых каникул по фонду оплаты труда, социальному налогу, социальным отчислениям и выплатам в фонд медицинского страхования», — сказал Хамзин.

Он заявил, что необходимо предусмотреть отсрочку по всем инновационным программам, которые вкладываются в тарифы и освободить от штрафов и других видов наказания за неисполнение и нвестпрограммам в 2020 году.

«Все инвестиционные проекты практически во всех аэропортах были приостановлены», — добавил Хамзин.