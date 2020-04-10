Оплата призванным на спецсборы будет производиться до 10 числа следующего месяца – генштаб

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Оплата призванным на специальные сборы будет производиться до 10 числа следующего месяца, сообщил заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РК Серик Бурамбаев.

«Оплата военнослужащим, которые военнообязанные, они же военнослужащие, оплачивают местные органы власти не позднее первой декады следующего месяца», — сказал Бурамбаев на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что если дата выплаты выпадает на выходные или праздничные дни, то оплата производится накануне.

2 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в котором распорядился призвать военнообязанных на специальные сборы.

Позднее заместитель начальника генерального штаба РК Руслан Шпекбаев пояснил, что военнообязанных казахстанцев призовут на медицинскую службу, борьбу с паводками и дезинфекцию в связи с необходимостью эффективной защиты здоровья граждан РК и для обеспечения режима чрезвычайного положения (ЧП).