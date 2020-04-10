Воинские звания на спецсборах присваиваются по ходатайству командования – генштаб

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Очередные воинские звания во время спецсборов присваиваются по ходатайству командования, сообщил заместитель начальника генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) РК Серик Бурамбаев.

«Вопрос не праздный, наверное, это всех интересует. Очередные воинские звания будут присваиваться, но при этом надо обратить внимание, что это не право их – присваивать, а по итогам прохождения сборов определяет соответствующее командывание и по их ходатайству уже соответствующее решение принимается местными органами военного управления», — сказал Бурамбаев на брифинге в пятницу.