Т5,2 млрд за март составляет сумма надбавок медработникам группы риска

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т5,2 млрд за март составляет сумма надбавок медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, сообщила ответственный секретарь министерства здравоохранения Казахстана Ботагоз Жакселекова.

«Оплата будет осуществляться через Фонд социально-медицинского страхования. Так, на сегодняшний день на обозначенную сумму, а на март это порядка Т5,2 млрд, договорные отношения с организациями здравоохранения через дополнительное соглашение финансирование увеличено. И с 8 апреля в указанные организации уже начаты перечисления этих сумм. Вчера уже пять регионов начислили сумму на зарплатные карты своим работникам. Остальные регионы завершают эту работу», — сообщила Жакселекова в пятницу в СЦК.

9 апреля работники службы скорой медицинской помощи в Алматы пожаловались, что им отказывают в доплатах, обещанных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. 10 апреля руководитель управления общественного здоровья (УОЗ) города Тлеухан Абилдаев сообщил, что указанным медработникам доплатят по I категории риска. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по обеспечению режима ЧП обеспечить жесткий контроль доведения доплат до медицинских работников.