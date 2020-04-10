«Шеврон» оказал финансовую и техподдержку экспертам из КНР для борьбы с COVID-19 в Казахстане

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Компания «Шеврон» оказала финансовую и техническую поддержку экспертам из Китая для борьбы с коронавирусом в Казахстане, сообщает пресс-служба компании.

«Шеврон помог китайским медикам приехать в Казахстан для борьбы с COVID-19. Министерством здравоохранения РК совместно с другими государственными органами (МИД РК, МВД РК, МО РК, КГД МФ РК) был проработан вопрос организации прибытия китайской делегации в Казахстан и получении гуманитарной помощи от КНР. Финансовую и техническую поддержку оказала компания «Шеврон» в тесном партнерстве с центром ICAP при школе общественного здравоохранения Колумбийского университета (США)», — говорится в сообщении в пятницу.

Китайская делегация из десяти человек прибыла специальным бортом министерства обороны Казахстана в Нур-Султан вечером 9 ноября. В казахстанскую столицу прилетели заместитель губернатора Или-Казахского автономного округа КНР, врачи следующих специальностей: интенсивная терапия, инфекционный контроль, пульмонология, общественное здравоохранение, нефрология и медицинской сестры, которые имеют опыт в борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

«Вместе со специалистами в Казахстан из Китая доставлена гуманитарная помощь – около 5,5 тонны лекарственных средств, медицинских изделий и техники», — уточнили в «Шевроне».

Данная инициатива была предложена казахстанской стороной в целях реализации достигнутой договоренности в ходе телефонного разговора 24 марта главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином о всесторонней поддержке Казахстану от Китая в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Китайская делегация проведет 15 дней в городах Нур-Султан, Алматы и Караганда. В рамках программы пребывания запланировано посещение многопрофильных больниц и поликлиник с соблюдением всех мер безопасности; проведение онлайн тренингов для врачей разных специальностей; участие китайских врачей в ВКС с врачами и управлениями здравоохранения всех регионов страны; встречи в медицинских вузах и управлениях здравоохранения городов Нур-Султан, Алматы и Караганда; участие в пресс-конференции и другое», — уточнили в компании.

Китайские эксперты поделятся своим опытом в борьбе с коронавирусом, в частности представят китайский механизм профилактики и контроля за COVID-19 на национальном и региональном уровнях, алгоритм выявления и изолирование близких контактов, применяемые методы эпидемиологических исследований в Китае по COVID-19, протокола лечения и диагностики, механизмы предотвращения инфицирования медицинского персонала и другие данные.

Ожидается, что по итогам визита китайских врачей будут усовершенствованы применяемые меры профилактики COVID-19, алгоритмы лечения больных коронавирусом, механизмы выявления и изоляции инфицированных, методы проведения эпидемиологических исследований, лабораторная диагностика, подготовка специалистов эпидемиологов и другое.