Т17 млрд. выделено на противодействие распространению COVID-19 в РК

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Т17 млрд. было выделено в общей сложности на противодействие распространению COVID-19 в РК, сообщила ответственный секретарь министерства здравоохранения РК Ботагоз Жакселекова.

«В общей сложности четырьмя траншами из резерва правительства было выделено порядка Т17 млрд (на проведение противоэпидемических мероприятий – КазТАГ)», — сказала Жакселекова на брифинге в пятницу.

По ее словам, эти средства были направлены на приобретение лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, на капсулы для транспортировки больных, на многоразовые противочумные костюмы, причем как для местных служб, так и для структуры минздрава, в частности санитарно-эпидемиологической службы.

«Закуп средств индивидуальной защиты производился не только для работников системы здравоохранения, но для сотрудников комитета госдоходов, минфина, минобороны, пограничной службы, КНБ, МИД», — уточнила Жакселекова.

Также ответсекретарь минздрава сообщила, что из этих же средств финансировалась разработка тест-систем, закупались сами тесты, оборудование для дезинфекции, для медицинских лабораторий.