Выпускных экзаменов в Казахстане не будет – МОН РК

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Выпускных экзаменов в Казахстане не будет, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

«В условиях дистанционного обучения итоговая аттестация выпускников будет осуществляться на основании годовых оценок по предметам. Аттестаты будут выдаваться на основании годовых оценок по предметам. Такое решение приняло МОН РК. В связи с введенным в Казахстане чрезвычайным положением и переходом учеников на дистанционную форму обучения МОН принято решение отменить выпускные экзамены для учащихся 9 (10) классов и государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, сроки проведения ЕНТ остаются без изменений.

«Это наше взвешенное решение. Все необходимые изменения уже внесены в приказы министерства. Отдельные экзамены проводиться не будут. Это обеспечит максимальную объективность в итоговом оценивании учебных достижений», — рассказали в пресс-службе министерства.

На ЕНТ выпускники смогут бесплатно использовать подготовительные тесты, которые размещены на сайте Национального центра тестирования. По каждому предмету предложены 70 уникальных вариантов.