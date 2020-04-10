Токаев о масштабах распространения коронавируса: Лучше горькая правда, чем сладкая ложь

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Существенно расширить масштаб тестирования на коронавирус поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП), сообщает пресс-служба Акорды.

«Наша работа по выявлению очагов заражения вирусом абсолютно прозрачна, мы ничего не скрываем, в оперативном режиме публикуем все данные, тесно взаимодействуем с международными организациями. В предстоящий период необходимо существенно расширить масштаб тестирования, чтобы иметь полное представление о последствиях распространения коронавируса. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь», — сказал Токаев в пятницу.

По его словам, это нужно, в первую очередь, для здоровья казахстанских граждан.

«Коронавирус, хоть и тяжелая болезнь, против которой нет пока универсального лекарства, но эта болезнь вполне излечима при своевременной диагностике и при помощи существующих медицинских препаратов. Минздрав обязан свести человеческие потери к минимуму. По окончании острого периода нам предстоит предметно проанализировать все вопросы системы здравоохранения, пересмотреть приоритетность задач, чтобы обеспечить готовность к будущим вызовам. Думаю, все герои антивирусной битвы – медики, полицейские, военнослужащие, волонтеры достойны отдельного монумента в нашей стране», — добавил Токаев.