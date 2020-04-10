Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил точечно и адресно выводить предприятия на режим работы в условиях карантина.

«Другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов. В противном случае мы «опрокинем» ситуацию, эпидемия станет тотальной, под угрозу встанет здоровье всей нации, а вместе с этим национальная безопасность. Тогда интересы МСБ и даже всей экономики утратят свое значение. В то же время правительству в тесной координации с акимами предстоит провести адресную, точечную работу по выводу малого и среднего бизнеса из застоя в зону постепенного оживления, прежде всего, в двух крупнейших городах страны. Соответствующие предложения уже прозвучали. Их нужно учесть. Да, жизнь нужно оживлять. Но перед нами двуединая задача – соблюсти карантин во имя здоровья наших граждан, а также точечно и адресно выводить предприятия на режим работы», — цитирует пресс-служба Акорды Токаева с заседания государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) в пятницу.

Он отметил, что «акиматы должны подготовить списки предприятий, которые могут обеспечить жесткий санитарно-эпидемиологический режим, социальное дистанцирование на рабочих местах».

«Антикризисные штабы регионов обеспечат проверку таких рабочих мест. Штабы будут определять режим работы предприятий, порядок доставки работников на рабочие места и другие организационно-технические вопросы. На основании этого государственная комиссия сможет принимать решения о возобновлении деятельности соответствующих предприятий», — подчеркнул глава государства.

Также он отметил, что «в этих условиях ответственность руководителей регионов и городов центрального подчинения возрастает многократно».

«Поскольку надо прямо сказать: мы рискуем. Но другого выхода нет. Соблюдение жесткого карантина для граждан, что касается дистанционного обучения студентов, учащихся школ, детских садов – все это остается в силе. Дезинфекцию общественных мест нужно проводить. Но предприятия точечно будем выводить на рабочий режим», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что «здоровье наших граждан – это абсолютный приоритет».

«В нашей общей работе необходимо исходить именно из этого. Забегание вперед, шапкозакидательство чреваты рецидивом эпидемии с тяжелейшими последствиями для будущего страны», — отметил президент.

Глава государства особо подчеркнул, что «сейчас, как никогда, требуется слаженная работа внутри правительства, а также взаимодействие правительства с акимами».

«Я требую от исполнительной власти вдумчивости при разработке и принятии решений, абсолютной исполнительности при выполнении моих поручений. Правительство во главе с премьер-министром, акимы напряженно работают. Темпы работы снижать нельзя и, тем более, довольствоваться первыми положительными результатами», — резюмировал Токаев.