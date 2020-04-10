Убытки предприятий Алматы за две недели марта составили Т500 млн – Союз автотранспортников

Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Убытки автотранспортных предприятий Алматы за 16-31 марта составили Т500 млн, заявил генеральный директор Союза автотранспортников РК (КАО) Сабит Аманбаев.

«Пока все предприятия (автотранспортные – КазТАГ) выполняют свою работу, но делать это день ото дня становится сложнее. К примеру, по Алматы с 16 по 31 марта затраты перевозчиков составили Т1 млрд, а доходность от реализации билетов составила Т500 млн. Убытки оцениваются в Т0,5 млрд», — сказал Аманбаев на онлайн совещании в Национальной палате предпринимателей (НПП) «Атамекен» по ситуации в транспорте в период режима ЧП в пятницу.

Акимат Алматы планируют возмещать перевозчиком стоимость топлива, добавил гендиректор КАО РК.

«Мы просим, чтобы на этот год предприятия автотранспорта освободили от налогов на транспорт, на заработную плату, чтобы местные исполнительные органы возмещали затраты автотранспорта по топливу и зарплате водителей», — сказал Аманбаев.

Все предприятия в долгах перед банками и банки сейчас звонят и, нарушая указы правительства, просят оплачивать займы, добавил Аманбаев.