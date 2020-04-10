Эксперт о росте выплат в апреле лишь на 5% в РК: Это практика бюрократического соответствия

Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Эксперт международной брокерской группы TICKMILL Арман Бейсембаев, говоря об увеличении пенсий и пособий в Казахстане в апреле лишь на 5%, сообщил, что это практика бюрократического соответствия.

«Тут имеет место обычная практика бюрократического соответствия. Надо обратить внимание на то, что президент не говорил о том, что индексация на 10% должна быть одномоментной. Он лишь сказал, что пенсии и пособия, включая АСП (адресную социальную помощь – КазТАГ) должны быть проиндексированы на 10% в годовом выражении, то есть общее повышение должно составить 10% за весь 2020 год», — прокомментировал Бейсембаев для КазТАГ сообщение о том, что январский 5%-й рост базовых пенсий в Казахстане зачли в 10%-ю индексацию – с апреля их увеличили лишь на 5%.

И далее эксперт представил более лаконичную аргументацию.

«Поскольку год начался 1 января, когда они (пенсии, пособия и АСП – КазТАГ) уже были проиндексированы на 5%, эта часть уже считается выполненной, осталось добавить еще 5%, что и было сделано. Поэтому никакого противоречия тут нет – задание исполнено в полном объеме», — пояснил собеседник агентства.

Также он не считает апрельское 5%-е повышение пенсий, пособий и АСП личной инициативой министерства труда и социальной защиты.

«Процитируем заявление президента от 31 марта 2020 года в этой части дословно: «Поручаю проиндексировать пенсии и государственные пособия, включая адресную социальную помощь, на 10% в годовом выражении». То есть год к году общий рост должен составить 10% – в расчет берется весь текущий год, а не какая-то его отдельная часть. Опять же, никаких оговорок или особых условий в этом заявлений не прозвучало, не услышали мы и сроки, с которых следует начать отсчет по индексации. А значит, выражение «10% в годовом выражении» никаких уточнений не требует, в расчет берется весь 2020 год, начиная с 1 января», — еще раз пояснил спикер.

На вопрос, как население может отреагировать на такое повышение пенсий, пособий и АСП, он ответил, что «у населения сейчас проблемы посерьезнее, чем обсуждение подобных казусов, которые неправильно интерпретируются».

«Поэтому не думаю, что тут возможны какие-то последствия. Тем более, минтруда уже вышел с разъяснением нюансов по этим вопросам – ответы предельно ясны», — резюмирует Бейсембаев.

31 марта президент Токаев сообщил, что в связи с увеличением инфляции он поручил индексировать на 10% пенсии, государственные пособия и социальную помощь, в связи с чем, по его словам, для повышения доходов указанных категорий граждан будут выделены более Т200 млрд. 1 апреля министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов утверждал, что индексация пенсионных выплат и государственных соцпособий на 10% будет произведена с апреля. 6 апреля МИА КазТАГ назвало новые планируемые размеры базовой и минимальной пенсий, МРП и величины прожиточного минимума в Казахстане на 2020 год. Вместе с тем, о предстоящих поправках в бюджет стало известно 9 марта по итогам совещания по экономической ситуации в стране, которую провел Токаев в связи с пандемией коронавируса. 8 марта Токаев подписал уточнения в республиканский бюджет на 2020 год. 9 апреля стало известно, что январский 5%-й рост базовых пенсий в Казахстане зачли в 10%-ю индексацию – с апреля их увеличили лишь на 5%.