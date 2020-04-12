Нур-Султан. 12 апреля. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в семи областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«13 апреля по северу Актюбинской области днем ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, ветер юго-западный, ночью местами, днем на большей части порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 85-90 %.

«Днем 13, сутки 14 апреля в Кызылординской области местами ожидаются гроза, ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 %», — следует из сообщения.

По данным метеорологов, 13 апреля в Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, ветер юго-западный местами порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-95 %.

«13 апреля в Атырауской области ожидаются ветер западный порывы 15-20 метров в секунду, днем местами пыльная буря. Вероятность шторма 85-90 %», — резюмируется в сообщении.