128 тыс. алматинцев перейдут на режим полного рабочего дня – Абаев

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Владмир Радионов. 128 тыс. алматинцев в третьей декаде апреля перейдут на режим полного рабочего дня, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«В результате (ослабления карантина — КазТАГ) в южной столице 128 тыс. человек в третьей декаде апреля перейдут на режим полного рабочего дня», — сказал Абаев на брифинге в понедельник.

По его словам, на режим полного рабочего дня перейдут все отрасли промышленности, складирования, строительства, до 50% работников банков второго уровня, рынок ценных бумаг, а также некоторые сектора сферы услуг — СТО, шиномонтаж, автомойки, ремонте оргтехники.

«Все остальные ограничения сохранены. Первый этап ослабления вовсе не означает, что теперь мы можем массово выходить на улицу. Риск заражения по-прежнему остается высоким, болезнь еще не побеждена. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, но новые больные по-прежнему выявляются каждый день. Пик заболеваемости не пройден, берегите себя и своих близких», — отметил Абаев.