Какие сектора экономики не будут функционировать до конца карантина разъяснили в РК

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Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Какие сектора экономики не будут функционировать до конца карантина разъяснил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«До окончания карантина будут закрыты детские сады и различного рода секции дополнительного образования, школьное образование будет продолжено в дистанционном режиме. До окончания карантина будет сохранен запрет на деятельность баров, ночных и игровых клубов, частных учреждений в сфере развлечения, объектов образования и вузов, театров, музеев и кинотеатров», — сказал Абаев на брифинге о новых форматах дистанционного обучения в период ЧП в понедельник.

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