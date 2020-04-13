Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – 28 человек вылечились от коронавируса в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«В Алматы — один, Акмолинской области — четыре, Алматинской области — три, Нур-Султан — 20. Итого выздоровевших в Казахстане — 138 человек: Нур-Султан – 63, Алматы – 50, Шымкент – два, Акмолинская область – четыре, Актюбинская область – один, Алматинская область – четыре, Атырауская область – пять, Жамбылская область – три, Западно-Казахстанская область – один, Карагандинская область – один, Кызылординская область – один, Мангистауская область – один, Павлодарская область – один, Северо-Казахстанская область – один», — говорится в сообщении в понедельник.