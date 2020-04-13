27 заболевших коронавирусом за последние сутки в Алматы – медработники

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Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Все 27 заболевших коронавирусом в Алматы за последние сутки являются медицинскими работниками, сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев

«За последние сутки в Алматы зарегистрировано 27 новых случаев, все он являются медицинскими работниками. Это 21 женщина, среди них одна беременная, и шестеро мужчин. У двоих состояние тяжелое в связи с полисегментарной пневмонией, у остальных – удовлетворительное», — сказал Абилдаев на брифинге в понедельник.

Также он уточнил, что 20 сотрудников, у которых выявлен коронавирус, являются сотрудниками городской центральной клинической больницы (ГЦКБ), которая продолжает оказывать экстренную медицинскую помощь, семеро — сотрудники детской инфекционной больницы.

«По данному факту проводится эпидемиологическое расследование, усилены противоэпидемические мероприятия внутри всех клиник с обязательным обследованием сотрудников на коронавирус», — подчеркнул глава УОЗ.

По данным УОЗ Алматы, в инфекционном стационаре города на лечении находится 122 человека, состояние 89 — удовлетворительное, у восьми — тяжелое, у 25 — средней степени тяжести. В провизорные стационары помещено 186 человек, в карантинные — 420, на домашнем карантине находится 6199 человек.

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