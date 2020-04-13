979 достигло число зараженных коронавирусом в Казахстане

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Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ — 979 достигло число зараженных коронавирусом в Казахстане, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Всего в стране подтверждены 979 случаев регистрации коронавируса», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14.30 13 апреля в Казахстане.

По данным оперативного штаба, зарегистрировано еще шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – четыре, Восточно-Казахстанской области – один, Северо-Казахстанской области – один.

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