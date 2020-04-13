270 тыс. экспресс-тестов на коронавирус закуплены меценатами в РК

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 270 тыс. экспресс-тестов на коронавирус закуплены меценатами в Казахстане, сообщила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) министерства здравоохранения (МЗ) РК Людмила Бюрабекова.

«Экспресс-тестирование (на коронавирус – КазТАГ) сейчас проводится в двух городах – Нур-Султан и Алматы. Также им охвачены все санитарно-пропускные пункты на границах. Там проводится тестирование всех въезжающих. Данные экспресс-тесты нам закупили меценаты, то есть для государства это ничего не стоило, в количестве 270 тыс. единиц», — сказала Бюрабекова на брифинге в понедельник.

По ее словам, на сегодняшний день уже сделано 3136 экспресс-тестирований, из которых 354 – на автомобильных пунктах пропуска и 2782 – в медицинских организациях.

«У 64 человек результаты показали наличие антител, то есть это те люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией и дальше этих людей, согласно утвержденного алгоритма, тестируют в наших лабораториях методом ПЦР», — резюмировала Бюрабекова.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе).