Доплаты диспетчерам скорой помощи в условиях ЧП не положены – Бюрабекова

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Доплаты диспетчерам скорой помощи в условиях чрезвычайного положения (ЧП) не положены, сообщила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) министерства здравоохранения (МЗ) РК Людмила Бюрабекова.

«Акцент (по доплатам – КазТАГ) был сделан на персонал, который непосредственно связан с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Поэтому диспетчеры не попали ни в одну категорию (кому положена доплата в размере 20, 10 или пяти минимальных зарплат – КазТАГ)», — сказал Бюрабекова на брифинге в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом она подчеркнула, что состав категорий медработников, которые получают доплаты, активно обсуждался в том числе и с профсоюзными организациями.