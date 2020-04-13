Самозанятые на паузе неопределенной длительности 13.04.2020 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 146 0 Горный гид Андрей Алмазов (Гундарев) о невозможности работать и зарабатывать в период карантина Похожие материалы: Представлен алгоритм захоронения умерших от коронавируса в Казахстане Число излечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 15 Число выздоровевших о коронавируса в Казахстане достигло трех Токаев и Помпео обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса Еще трое выздоровели от коронавируса в Алматы