Автоматически обеспечена безопасность данных, вносимых для передвижения по Алматы

Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Безопасность персональных данных, вносимых в программу для получения разрешения акимата на передвижение в Алматы обеспечивается автоматически, заявил директор палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков.

«Информация (о компаниях и предпринимателях – КазТАГ) поступает не к нам, а сразу в базу данных. Мы эти данные не видим. Далее практически человеческого доступа к этим данным не будет», -сказал Абильшаиков, отвечая на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность персональных данных, которые вносятся на данный сайт и в целом, кто дал согласие на использование данных, на онлайн брифинге о вопросах передвижения в Алматы в понедельник.

По его словам, приступая к работе по заданию акимата, разработчики знали рамки доступа, уточненные отдельными законами по формам собственности, по персональным данным.

«Все разработчики, а у нас команда небольшая — всего пять-шесть IT-специалистов и два технических работника, со всех взяты соглашения о неразглашении информации», — добавил Абильшаиков.

Такие программы ранее имели определенную сложность потому, что заявки от предпринимателей поступали на электронные адреса.

«При появлении какой-то ошибки, например, в номере государственного знака автомобиля или в личных данных, мы не могли потом эту информацию продублировать с оригиналом. Было много повторов», — уточнил директор городской палаты

Новая программа, по его данным, исключает несуществующие ИИНы, номерные знаки.

«Мы имеем на выходе четкое понимание по сухому остатку: сколько сотрудников, наемных работников и руководителей имеет право на перемещение и какое количество автотранспорта», — сказал Абильшаиков.

Самое главное в параметрах принятых заявок, чтобы количество автомобилей не превышало количество работников. Ранее такое допускалось.

«Мы тоже, получается, это нарочно принимали, приходилось обзванивать (предпринимателей – КазТАГ). На обработку документов уходило от четырех до восьми часов. Соответственно, мы это сформировали в течение одного рабочего дня, передавали в действующую базу и в целом у нас уходило где-то 1,5 — 2 календарных дня. Предприниматель думал, что после подачи документа идет автоматизация этого процесса, но этого не было», — сказал директор палаты.

Новая же программа как раз эти пробелы, по его данным, учитывает.

«После заполнения и подтверждения ЭЦП практически, после согласования сходятся все ОКЭДы и автоматически получается согласие к передвижению», — резюмировал Абильшаиков.