Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Количество вылечившихся от коронавируса и выписанных в Алматы достигло 50, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Сегодня мужчина 1982 года рождения, находившийся в тяжелом состоянии, снят с аппарата ИВЛ. Данный пациент поступил 2 апреля с подтвержденным диагнозом коронавируса в Городскую клиническую инфекционную больницу. Состояние было тяжелым в связи с двухсторонней пневмонией. На 8 день его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, так как он не мог самостоятельно дышать», — говорится в сообщении в понедельник.

Состояние мужчины оценивается как стабильное.

«Состояние его сейчас остается тяжелым, но стабильным, отмечается рентгенологическое улучшение в легких», — рассказал руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

Как уточняется, в настоящий момент с выздоровлением от Covid-19 из стационара выписана еще одна пациентка, это 25-летняя девушка из числа контактированных.

Итого количество выписанных в мегаполисе достигло 50, отмечается в сообщении.