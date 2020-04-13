Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Карантин вводится на территории Алматинской области с 15 апреля, сообщает пресс-служба акимата региона.

«Согласно постановлению, вводится запрет въезда на территорию области из других регионов всех лиц и транспорта, за исключением жителей Алматинской области, возвращающихся из иностранных государств, а также лиц и транспорта по перевозке грузов, в том числе транзитных. При этом жители Алматинской области, ранее выехавшие в другие регионы, могут въехать на территорию области до 00.00 15 апреля», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, из-за ведения карантина вводится запрет въезда/выезда в/из района, города, а также= перемещение внутри населенных пунктов, за исключением лиц, направляющихся в медицинские организации, в ближайшие магазины и аптеки не более одного раза в день; лиц и грузового транспорта, служб доставки товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, средств защиты и гигиены, горюче-смазочных материалов, запасных частей транспортных средств, производственного оборудования и т.п. при наличии подтверждающих документов заказа; лиц и транспорта коммунальных, аварийных служб, уборки мусора, связи и коммуникаций, а также сотрудников и транспорта управления сетями коммуникаций и технической поддержки, организаций по перевозке грузов и специализированного транспорта, необходимого для обеспечения жизнедеятельности региона, при наличии справки с места работы.

«Ограничения не касаются лиц и транспорта организаций, работающих в период карантина, перевозящих сотрудников, в том числе на легковом транспорте не более трех человек, и на автобусах, при наполняемости не более 40% салона и с рассадкой пассажиров раздельно, то есть не менее одного метра между пассажирами, а также работников медицинских организаций вне зависимости от форм собственности, военнослужащих, государственных и правоохранительных органов, а также их подведомственных учреждений, ветеринарной, дезинфекционной и противочумной служб, лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции и других организаций, задействованных в проведении карантинных мер при наличии справки с места работы или служебного удостоверения», — отмечается в сообщении.

При этом не подлежат временному приостановлению деятельности медицинские организации, в том числе стоматологические, вне зависимости от форм собственности; ветеринарные службы, в том числе ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи; все виды лабораторий; супермаркеты, продуктовые магазины, в том числе внутри торгово-развлекательных центров, в многоквартирных жилых домах; аптеки, в том числе ветеринарные.

«Свою работу продолжат коммунальные службы и инфраструктуры области (электроэнергетические компании, водоснабжение/теплоснабжение, противопожарная и аварийно-спасательные службы), услуги в сфере управления жилищным фондом (электрики, сантехники, уборка дворов и помещений, аварийная служба, в том числе по обслуживанию лифтов), службы по уборке улиц и помещений, сбору, обработке и утилизации мусора и отходов, дезинфекционные службы, организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения; телекоммуникации и связи (для работников инженерной службы (монтаж и строительство базовых станций сотовой связи, ремонтных бригад, центра управления сетями коммуникаций и технической поддержки с доступом ко всем закрытым на период карантина объектам, в том числе к объектам торговли, где располагаются базовые станции и (или) оборудование операторов связи)», — уточнили в пресс-службе.

Продолжат оказывать услуги специализированные транспортные средства, общественный транспорт внутри населенных пунктов и официальные службы такси при условии, что автомашины службы такси будет оборудован соответствующими знаками и будет иметься информация о личности водителя на видном пассажиру месте. Как и прежде заполняемость легкового транспорта должна быть не более трех человек, включая водителя, за исключением членов одной семьи. Требования к соблюдению санитарно-гигиенических мер усилены. Наполняемость городского и районного автобусов должна быть не более 40% посадочных мест, при этом запрещается нахождение в общественном транспорте без защитных масок.

«Торгово-логистические центры, склады, лица и организации, обеспечивающие их работу; объекты ритуальных услуг, кладбища; отдельно расположенные объекты почтовой связи и банки второго уровня продолжат работу в обычном режиме с усилением санитарно-дезинфекционных мер и соблюдением дистанции между посетителями не менее 1 метра. Свою деятельность будут осуществлять государственные органы и их подведомственные организации, обеспечивающие бесперебойное функционирование государственного управления по решению первых руководителей. Постановление о введении карантина на территории Алматинской области вступает в силу в 00.00 с 14 на 15 апреля 2020 года», — резюмируется в сообщении.