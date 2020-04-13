Директора библиотеки Елбасы хотят включить в перечень обслуживаемых в спецзалах аэропортов

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Директора библиотеки первого президента Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева хотят включить в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов.

«В перечне лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Республики Казахстан (…): дополнить пунктом 38-1, следующего содержания: «38-1. Директор библиотеки первого президента Республики Казахстан – Елбасы», — говорится в проекте постановления правительства.

Обоснованием к данному дополнению названо поручение заместителя премьер-министра РК Романа Скляра от 14 марта 2020 года под №17-12/575.

Сейчас библиотеку Елбасы возглавляет Амерхан Рахимжанов.

В настоящее время в данный перечень входят 45 должностных лиц и групп должностных лиц: президент; премьер-министр; председатель сената парламента; председатель мажилиса парламента; государственный секретарь; руководитель администрации президента; председатель Конституционного совета; председатель Верховного суда; председатель Национального банка; председатель Центральной избирательной комиссии; заместители премьер-министра; секретарь Совета безопасности; заместители руководителя администрации президента; председатель Высшего судебного совета; генеральный прокурор; председатель комитета национальной безопасности; председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета; заместитель председателя сената; заместитель председателя мажилиса; управляющий делами президента; помощники президента; начальник канцелярии президента; советники президента; руководители агентств, подчиненных и подотчетных президенту; министры; начальник Службы государственной охраны; акимы столицы, Алматы и областей; председатели комитетов сената и мажилиса парламента; депутаты парламента; чрезвычайные и полномочные послы; руководитель канцелярии премьер-министра; уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан; руководители структурных подразделений администрации президента; главный муфтий Духовного управления мусульман Казахстана и архиепископ Астанайский и Алматинский; руководители национальных компаний; члены Конституционного совета, председатели надзорных судебных коллегий и судьи Верховного суда; руководители аппаратов палат парламента, Конституционного совета и Верховного суда; заместители руководителя канцелярии премьер-министра; ответственные секретари, заместители министров и председателей государственных органов, члены Центральной избирательной комиссии и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета; руководители казахстанских политических партий; члены семьи президента Республики Казахстан; личные гости президента Республики Казахстан; члены делегаций Республики Казахстан, возглавляемых президентом, премьер-министром, председателями сената и мажилиса парламента, государственным секретарем, заместителями премьер-министра, заместителями председателей сената и мажилиса парламента, министром иностранных дел и иными членами правительства Республики Казахстан; главы и члены делегаций иностранных государств, прибывающие в Республику Казахстан с визитом или проездом, определяемые министерством иностранных государств Республики Казахстан; главы дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.