Религиозные лидеры могут сыграть важную роль в сдерживании пандемии коронавируса – ВОЗ

Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала религиозных лидеров принять участие в сдерживании пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Поскольку религиозные лидеры пользуются у людей уважением и доверием, они могут сыграть важнейшую роль в сдерживании пандемии коронавируса», — говорится в рекомендациях ВОЗ, которые приводит ООН.

В преддверии целого ряда религиозных праздников – Пасхи, Песаха и Рамадана – ВОЗ выпустила подробные практические рекомендации для религиозных лидеров о том, как в эти дни защитить паству от COVID-19, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал черпать духовные силы «в самой сути этих священных событий». Обратившись с теплыми пожеланиями ко всем, кто отмечает в эти дни Пасху, Песах и Рамадан, генсек отметил, что эти праздники – моменты единения.

«Это время, когда семьи собираются вместе. Время объятий и рукопожатий, время единства человеческого духа. Но в этот раз все не так, как всегда. Сейчас все мы стараемся найти свой путь в каком-то странном, сюрреалистическом мире. Мире безмолвных улиц. Мире плотно закрытых витрин. Мире пустых храмов. И, наконец, мире тревоги», — сказал Гутерриш.

В специальном обращении к религиозным лидерам всех конфессий, глава ООН призвал их объединить силы во имя мира и сосредоточиться на «нашей общей битве с COVID-19».

В том, что касается собрания людей в храмах, синагогах и мечетях, эксперты ВОЗ призывают следовать рекомендациям национальных властей, но даже если они разрешены, соблюдать строгие санитарно-гигиенические меры: постоянно держаться друг от друга на расстоянии не меньше метра, не дотрагиваться до окружающих, не обнимать и не целовать друг друга и не прикладываться к святыням.

«Если же обеспечить безопасность прихожан невозможно, то религиозные службы нужно отменить или найти возможность провести их дистанционно», — рекомендуют в ВОЗ.

И главное, подчеркнули в ООН, – не утратить дух этих особых празднований.

«В наших размышлениях давайте оставим особое место для мыслей о героических медработниках, которые находятся на переднем крае борьбы с этим страшным вирусом, – и о всех тех, кто своим трудом поддерживает жизнь в наших городах и поселках», — призвал генсек ООН.

Он также попросил не забывать о людях, находящихся в зонах боевых действий, лагерях беженцев и трущобах – о всех тех, кто практически беззащитен перед вирусом.

«И давайте вновь проникнемся верой друг в друга и будем черпать силы в добре, которое крепнет в тяжелые времена, когда люди разной веры и разных нравственных традиций объединяются в заботе друг о друге», — заключил Гутерриш.