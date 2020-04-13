Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова обвинила зараженных коронавирусом врачей в несоблюдении мер предосторожности, сообщает телеканал «Алматы».

«Одной из причин является несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности. Нет такой настороженности, которая должна была быть. Может быть, считали, что это неинфекционный стационар. Может быть, была надежда, что все-таки их не так много», — сказала Молдагасимова, говоря о заражении коронавирусом 12 медицинских работников Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алматы.

Она уточнила, что среди инфицированных – два врача и десять медсестер. У двоих состояние оценивается как тяжелое в связи с полисегментарной пневмонией. У остальных – удовлетворительное. При этом, по утверждению главного санврача, в городе нет дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ). Она призвала всех, кто работает на передовой в борьбе с опасной инфекцией регулярно менять маски и экипировку.

«Ответственность главного врача, руководителя – обеспечить своего сотрудника таким количеством СИЗов, то есть масок, костюмов, столько, сколько надо. Сменяемость, если в сутки работает 24 часа, и через каждые четыре часа нужно считать, рассчитать, и они должны быть еще с запасом. И не на один день, не на 10 дней, а на целый месяц», — сказала Молдагасимова.

Отметим, что утверждение главного санврача Алматы о достаточности СИЗ прозвучало на фоне массовых жалоб со стороны самих медработников на нехватку средств индивидуальной защиты.

Сама Молдагасимова оказалась в центре скандала после того, как прилетела 9 марта рейсом Франкфурт – Алматы, и была транзитом 1,5 часа в Германии. На ее рейсе был обнаружен зараженный коронавирусом, она была одной из контактных лиц. Однако, как сообщил известный врач, кандидат медицинских наук Каиргали Конеев, главный санврач Алматы нарушила правила соблюдать изоляцию в течении 14 дней. По его словам, Молдагасимов 10 марта вышла на работу и, будучи контактной с коронавирусом, в рабочем порядке проводила с 10 марта по 13 марта селекторные совещания, посещала больницы, другие госорганы, акимат и Нур Отан города. Позже Молдагасимова опровергла обвинения в свой адрес, что она нарушила противоэпидемические требования. Также главный санврач города назвала недостоверной информацию о том, что она уклонилась от изоляции. 12 апреля Конеев сообщил, что Молдагасимова по прилету из Европы на домашнем карантине выписала себе премию. Причем, как уточнил известный врач, глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы за последнее время выписывала себе премии дважды, не имея на то основания.