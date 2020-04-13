Ограничений на фото- и видеосъемку в законе РК о ЧП нет

Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Главный санврач не может выходить за рамки полномочий, установленных в законе о чрезвычайном положении, сообщила юрист международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Симахина.

«У него есть полномочия принимать определенные меры в случае чрезвычайного положения, и это касается не только средств массовой информации. Но у санитарного врача полномочий не больше, чем указано в законе о ЧП», — сказала Симахина агентству КазТАГ в понедельник.

При этом она пояснила, что положений, ограничивающих фото- и видеосъемку в законе о ЧП нет.

«В законе о ЧП есть ст. 15 (Основные меры и временные ограничения, применяемые при введении ЧП) и ст.16 (Дополнительные меры и временные ограничения, применяемые в условиях ЧП). Ни там, ни там не предусмотрено какое-то прямое ограничение работы средств массовой информации. Единственно, в пп.2 п.1 ст.16 написано: осуществление контроля над средствами массовой информации посредством запросов обязательных экземпляров печатных изданий и материалов теле и радиопередач. Во время ЧП то, что касается работы журналистов, действуют также нормы административного кодекса и уголовного кодекса в части разжигания паники. Но с паникой тут не все понятно, если журналисты распространяют достоверную информацию, о какой панике может идти речь? Нигде не говорится о том, что могут вводиться запреты на съемку в медицинских учреждениях, машинах скорой помощи и тому подобное», — пояснила она.

По мнению Симахиной, целью данного ограничения является вовсе не забота о журналистах.

«Я считаю, что это чрезмерная мера, которая не предусмотрена законом о ЧП и вызывает сомнения, что эта мера была принята с целью заботы о здоровье журналистов. Скорее всего эта мера была принята для того, чтобы через СМИ до граждан не доходила информация о том, что наши медицинские работники не обеспечены средствами защиты. И события последних дней подтверждают эти слова, потому что резко растет число медицинских работников, которые заразились коронавирусом», — добавила она.