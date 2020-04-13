Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Еще 10 человек излечились от коронавируса в Казахстане, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 110 человек. В Алматы – 49, Нур-Султане – 40, по одному в Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской, Карагандинской и Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях, в Жамбылской – три, в Шымкенте два случая и в Атырауской области – пять человек», — говорится в сообщении в понедельник.