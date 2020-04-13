Ликвидировать «КазАгро» и создать специальный сельхозбанк предлагают фермеры Казахстана

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Ликвидировать «КазАгро» и создать специальный сельскохозяйственный банк предлагает член центрального совета Союза фермеров Казахстана (СФК) Канат Сулейменов.

«Если «КазАгро» не хочет менять своих принципов работы, то фермеры видят выход в отказе от данного холдинга в ликвидации «КазАгро» и создании специального сельскохозяйственного банка, который работал бы не как БВУ, а работал бы по своим правилам, на примере, допустим, Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который работает по международным правилам», — сказал корреспонденту агентства Сулейменов в понедельник.

К такому выводу фермеры пришли по ряду причин.

«На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители (Акмолинской – КазТАГ) области, да и республики в целом испытывают большие проблемы по финансированию отрасли. АО «НУХ «КазАгро», главной целью которого является реализация государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса, показывает себя несостоятельной организацией по исполнению этой главной цели. Сегодня, 13 апреля, посевная набирает обороты на юге страны, на севере вот-вот надо начинать, уже ремонты идут полным ходом с марта месяца, а финансирование где-то еще там, непонятно где. Т25 млрд из Т70 млрд выделенных ушли через Народный банк, а там своя каста в основном крупных компаний с существующими залогами. Т100 млрд так и не дошли (до фермеров – КазТАГ), а президент сказал, что вопросы, связанные с посевной, нужно решать быстро и оперативно, без проволочек. Ведь «весенний день год кормит». А по факту что?» — задается вопросом Сулейменов.

По его словам, сельхозтоваропроизводители сталкиваются с проблемами по залогам, по оперативности принятия решений, по доступности выделяемых денег непосредственно конечному потребителю, фермеру.

«БВУ, подконтрольные Нацбанку, практически не кредитуют АПК из-за низкой ликвидности залогов СХТП, применяя понижающий коэффициент 0,4-0,5. А если и кредитуют, то своих крупных корпоративных клиентов, то есть мелкие фермеры опять недополучат финансирование. И поэтому была большая надежда на «КазАгро». Но холдинг и его дочерние компании также продолжили требовать залог с применением понижающего коэффициента. Их неоперативность по исполнению поручений президента, а также в век цифровых технологий, особенно в период пандемии, обнажилась проблема в онлайн-регистрации имеющихся залогов (техника, животные, оборудования и т.п.), отсутствует у «КазАгро» готовность работать дистанционно. Они только делают выбросы в СМИ, что у них все упрощается для фермеров, на самом деле принцип работы и подходы практически не поменялись», — перечислил он проблемы фермеров.

В связи с создавшейся ситуацией сельхозтоваропроизводители ставят вопрос: «А зачем нам такой орган, если он не решает поставленные перед ним задачи?»

«На примере Французского сельхозбанка хочу разъяснить, какой банк мы хотим. Сельхозбанк кредитует только СХТП. В составе кредитной комиссии входят 50% из числа сотрудника банка, 50% СХТП – члены ассоциации или союза СХТП, но не наша (организации подобной – КазТАГ) НПП («Атамекен» – КазТАГ). Залоговое имущество – условное. За основу залога идет сам бизнес, многолетний опыт СХТП и, конечно, гарантия, рекомендация ассоциации или союза, т.е. «купеческое слово». А в залог формально оформляется любое имущество СХТП, даже если оно не имеет ликвидной стоимости, и применяют повышающий коэффициент 50-100 на основе рекомендации ассоциации или союза. Есть хороший пример Исламских банков, и таких примеров много», — рассказал Сулейменов.

Также фермер сообщил, что, в связи с неправильным применением залоговой политики в Казахстане, «очень много арестованного залогового имущества и это является рейдерством, захватом бизнеса, а не помощью в развитии отрасли».

«Призываем МСХ (министерство сельского хозяйства РК – КазТАГ), правительство, законотворческие органы пересмотреть подход в финансировании СХТП. На сегодняшний день, как отметил президент, продовольственная безопасность страны – вопрос стратегический. И решать его надо стратегически», — резюмировал Сулейменов.

Напомним, 31 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил правительству задачу по удешевлению цены дизтоплива для сельхозпроизводителей до Т165 за литр или на 15% от рыночной цены. В этих рамках, по его словам, фермерам будет выделено около 390 тыс. тонн дизтоплива по льготной цене.

8 апреля первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров заявил, что с учетом средних расходов операторов цена дизтоплива для сельхозпроизводителей якобы составляет Т165 за литр, что, по утверждению замглавы минсельхоза, «дешевле на 13-15% от рыночной стоимости». По его словам, в рамках исполнения поручения главы государства министерством энергетики с 1 апреля установлена среднерыночная цена на дизельное топливо: с НПЗ – Т174 тыс. за тонну, или Т144 за литр.

9 апреля МИА КазТАГ со ссылкой на «Нашу газету» сообщало, что купившие дизтопливо в марте поставщики в Казахстане не намерены удешевлять «солярку» за свой счет. Позже агентство опросило ряд фермеров в разных областях Казахстана и многие сообщили, что еще не получили дизтопливо по Т165 за литр, и даже не слышали об этом. В этот же день председатель Акмолинского филиала Союза фермеров Казахстана (СФК) Канат Сулейменов сообщил, что не все адекватно отнеслись к поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о снижении цен на дизельное топливо для агропромышленного комплекса (АПК).