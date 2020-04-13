Если работодатель «спит», вы можете сами подать заявление на 42500 тенге – Нурымбетов

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Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Если работодатель «спит», вы можете сами подать заявление на социальную выплату в размере Т42,5 тыс., сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Только в том случае, если работодатель не совсем добросовестный, по-простому говоря, «спит», до сих пор о вас не думает, мы предусмотрели возможность, что вы можете сами подать заявление. При этом указываете БИН своего работодателя», — сказал Нурымбетов в ходе пресс-конференции о назначении социальной выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП на СЦК в понедельник.

По его словам, при самостоятельной подаче заявления на соцвыплату официально работавшим «не надо ничего платить».

«Никакого ЕСП, никаких налогов, социальных отчислений (не нужно платить – КазТАГ), потому что вы официально работали», — пояснил Нурымбетов.

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