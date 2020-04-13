Кто из официально и неофициально работавших может получить пособие 42500 тенге в РК

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова/Валентина Владимирская. Кто из официально и неофициально работавших может получить пособие в Т42,5 тыс. в Казахстане, разъяснил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Особая категория – это те, кто не платил ничего, он работал без трудовых договоров, неофициально работавший, которые, можно сказать, нелегально нарушали все законы. Но мы сказали: и вы тоже будете получать, только для себя решите – вы же зарабатывали какие-то деньги. Когда спрашивают, таксист может ли, нянька может ли, продавец, официант. Могут», — сказал Нурымбетов на брифинге в понедельник.

Он пояснил, что подавать заявку на получение 42 500 тенге они могут на следующий день после уплаты единого совокупного платежа (ЕСП).

«Те, кто официально работал на компанию или предприятие и кто официально занимались предпринимательством, уплачивали социальные отчисления ЕСП до чрезвычайного положения (ЧП) – у вас проблем не будет. Главное, чтобы вы подтвердили потерю дохода», — добавил министр.

По его словам, физические лица, которые официально работали, это: индивидуальные предприниматели (ИП), кто занимался частной практикой – адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, репетиторы, медиаторы, фрилансеры, которые работали по договорам гражданско-правового характера. Все эти категории, по словам главы минтруда, могут подавать заявления.

«Или же те люди, которые занимались мелким предпринимательством, но не стали открывать ИП, они платили ЕСП, мы говорили, что им достаточно заплатить хотя бы один платеж за последние 12 месяцев. Если вы вот так официально работали, и вы считаете, что ваш доход потерян, то вы можете смело подавать заявление», — добавил Нурымбетов.