За наемных работников заявление на 42500 тенге должен подать работодатель – минтруда РК

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Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. За наемных работников заявление на социальную выплату в размере Т42,5 тыс. должен подать работодатель, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«(Правом на Т42,5 тыс. обладают – КазТАГ) наемные работники, которые работали в компаниях, организациях, официально получали заработную плату, но вас работодатель в связи с ЧП отправил в отпуск без сохранения заработной платы. Все, у вас денег нет. (…) За вас заявление подает работодатель. Он за вас делал отчисления, вам ничего платить не надо», — сказал Нурымбетов в ходе пресс-конференции о назначении социальной выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП на СЦК в понедельник.

Он отметил, что к данной категории относятся «предприятия малого, среднего бизнеса, это крупный бизнес в карантинных городах и некоммерческие организации, кроме государственных органов и организаций».

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