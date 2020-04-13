Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Новый портал с данными тех, кто имеет право передвижения по Алматы, запустят с 16 апреля, сообщил директор палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков.

«Первые два дня будет идти накопление новой базы данных. Предприниматели могут подать данные, прием они должны будут быть подписаны электроннной цифровой подписью первого руководителя предприятия. Эти два дня существующая база данных, разрешающая передвижение, будет работать», — сказал Абильшаиков на брифинге в понедельник.

Таким образом, новая база данных, по его словам, запустится с 00.00 16 апреля.

В свою очередь председатель регионального совета палаты предпринимателей Алматы Максим Барышев пояснил алгоритм заполнения заявки на передвижение на портале infoalmaty.kz.

«Сначала вводится первая часть ЭЦП, после чего появится возможность заполнения ячеек, куда вводятся ИИН сотрудников, которым необходимо передвижение по городу, затем номера автомобилей, поле чего вводится вторая часть ЭЦП, и заявка поступает на рассмотрение», — добавил Барышев.

После того, как портал заработает в полном объеме, то есть 16 апреля, у пользователей появится возможность проверить, имеет ли тот или иной сотрудник либо автомобиль право передвижения по Алматы.

Заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев подчеркнул, что необходимость создания новой базы данных возникла из-за недобросовестности предпринимателей.

«База данных оказалась раздута, предприниматели включали в нее не только своих сотрудников. Теперь будет иной контроль. Если количество работников на предприятии составляет 50 человек, то большее количество зарегистрировать нельзя. Если у предпринимателя были неформально занятые, то посредством портала ему придется вывести их из тени. После того, как портал заработает, мы будем проводить в профилактических целях выборочные проверки на достоверность данных. За их искажение существует ответственность вплоть до уголовной», — подчеркнул Туякбаев.