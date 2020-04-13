Предотвращение COVID-19 и обеспечение экономической стабильности в ЕАЭС обсудят 14 апреля

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Алматы. 13 апреля. КазТАГ — Предотвращение COVID-19 и обеспечение экономической стабильности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) обсудят 14 апреля, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«​14 апреля по инициативе председателя Высшего Евразийского экономического совета, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится рабочая встреча членов ВЕЭС по обсуждению вопросов предотвращения коронавирусной инфекции и обеспечения экономической стабильности в Евразийском экономическом союзе», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, встреча пройдет в режиме видеоконференции.

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