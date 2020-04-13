Минсельхоз призвал акиматы сообщать друг другу о запасах и нехватке продовольствия

Новости 53 0

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Министерство сельского хозяйства Казахстана призвало акиматы сообщать друг другу о запасах и нехватке продовольствия, передает корреспондент агентства.

«МСХ РК призывает местные исполнительные органы активно и на системной основе взаимодействовать с другими регионами в части информирования об имеющихся запасах или нехватке продовольствия», — говорится сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой минсельхоза.

Как уточнили в ведомстве, нередко в условиях переизбытка некоторых продовольственных товаров в одних регионах, в других наблюдается их острый недостаток.

Похожие материалы:

  1. Акиматы ведут подготовку к выпуску облигаций для поддержки строительной отрасли РК
  2. Родившийся от заболевшей коронавирусом в Кызылорде младенец здоров – облздрав
  3. Кризис, связанный с коронавирусом: возникновение нехватки продовольствия неизбежно!
  4. Четверо отказавшихся лечиться от COVID-19 и сообщать о контактных попали под следствие в РК
  5. Не путать специальные сборы с мобилизацией призвал министр обороны РК

Новости партнеров

Загрузка...