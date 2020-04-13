Минсельхоз призвал акиматы сообщать друг другу о запасах и нехватке продовольствия

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Министерство сельского хозяйства Казахстана призвало акиматы сообщать друг другу о запасах и нехватке продовольствия, передает корреспондент агентства.

«МСХ РК призывает местные исполнительные органы активно и на системной основе взаимодействовать с другими регионами в части информирования об имеющихся запасах или нехватке продовольствия», — говорится сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой минсельхоза.

Как уточнили в ведомстве, нередко в условиях переизбытка некоторых продовольственных товаров в одних регионах, в других наблюдается их острый недостаток.