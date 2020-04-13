Польша передала Казахстану гумпомощь в виде масок и ноутбуков для школьников

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ — Польша передала Казахстану гуманитарную помощь в виде масок и ноутбуков для школьников, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«Сегодня из Польши чартерным рейсом отечественной авиакомпании Scat в нашу страну прибыла очередная партия гуманитарного груза в виде защитных масок многократного использования (100 тыс. штук), предоставленных польской компанией Wipasz, а также персональных компьютеров (ноутбуков) для дистанционного обучения казахстанских школьников, переданных в дар Фондом князей Любомирских. Добрый жест дружественной для Казахстана Польши является наглядным примером глобальной солидарности в борьбе с пандемией COVID-19», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В ведомстве напомнили, что это не первая гумпомощь, оказанная Казахстану.

«С 17 марта по 12 апреля в Казахстан прибыла гуманитарная помощь из США, Китая, Южной Кореи, Японии, Турции и ОАЭ. Кроме того, китайские врачи прилетели в Казахстан, чтобы поделиться практическим опытом, а врачи из Израиля, Южной Кореи и Японии обменялись опытом по борьбе с коронавирусом со своими казахстанскими коллегами в режиме онлайн», — резюмируется в сообщении.