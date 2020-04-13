Сетевые СМИ об обращении Назарбаева «Когда мы едины – мы непобедимы»

Нурлан МАХМУДОВ, журналист – «Зачем Елбасы выступил с Обращением 8 апреля?» — Аудиторию предупредили об этом за сутки и я, откровенно говоря, немного напрягся в ожидании чего-то неординарного. Нет, все сообразно текущему моменту – Елбасы написал о всемирном кризисе из-за коронавируса, как различные государства справляются с этой заразой, что и как делается в нашей стране, чтобы минимизировать ущерб от пандемии.

Когда-то, два десятка лет назад, мне довелось работать в пресс-службе Администрации президента, тогда только входившим в моду словом «спичрайтером» главы государства, и я довольно неплохо представляю «механику» подготовки подобных текстов. Мне кажется, актуальность нынешнего Обращения больше заключается в том, что в конце прошлой недели в социальных сетях случился небольшой «хайп», когда «доброжелатели» вдруг озаботились самочувствием Первого Президента. Обращение, а также видео о встрече Елбасы с премьером должны успокоить тех, кто «обеспокоился» его долгим отсутствием в информационном поле.

Корректно поддерживая действующего главу государства, Елбасы обошелся в Обращении без каких-либо императивных указаний. Статья больше призвана поддержать моральный дух людей, сидящих более двадцати дней в добровольном затворничестве.

«Елбасы поддерживает дух казахстанцев в непростое время» — Присущие казахстанцам терпение, согласие и оптимизм выступают нашим преимуществом в условиях пандемии коронавируса и замедления мировой экономики, считает директор КИСИ при президенте РК Зарема ШАУКЕНОВА.

8 апреля в газете Egemen Qazaqstan опубликована статья Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича НАЗАРБАЕВА. Ее ведущий магистральный месседж и главная идея заложена Елбасы в самом названии статьи — «Бірлесе білген ел бәрін жеңеді» («Когда мы едины – мы непобедимы»).

В годы независимости, в самые трудные и критические моменты жизни нашей страны Елбасы всегда открыто обсуждал и делился своими мыслями с народом. И сейчас, когда многие государства мира переживают тревожное время из-за разразившейся пандемии коронавируса, угрожающей всему человечеству, Нурсултан Абишевич обратился к казахстанцам с пожеланиями добра и благополучия, призвал всех нас к выдержке и хладнокровию.

Необходимо взяться за осуществление антикризисных мер, объявленных главой государства Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ, проявив все свои лучшие качества, организованность и самодисциплину, особо заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Другими словами, каждый казахстанец должен перестроить свою жизнь, как говорят социологи, скорректировать габитус в антикризисном режиме. Многое зависит от того, насколько общество может выступить единой антикризисной командой.

Выражая благодарность всему народу, который в самые тяжелые времена никогда не терял достоинства и всегда отличался единством, добротой, радушием и отзывчивостью, Первый Президент Казахстана — Елбасы в столь непростое время поддерживает дух казахстанцев, вселяя уверенность, что не сгибаясь перед трудностями, мы сбережем наше единство и согласие. И мы обязательно победим, потому что мы вместе.

«Страна без лидера» — 8 апреля 2020 года на официальном сайте первого президента РК появилось заранее разрекламированное обращение Нурсултана НАЗАРБАЕВА к согражданам. С точки зрения сохранения текущей внутриполитической стабильности, не говоря уже о доверии к власти и государственным органам, лучше бы его не было вообще.

Почему мы так считаем? Потому что Нурсултан Назарбаев стал сегодня одним из самых слабых мест казахстанской авторитарной политической системы и «суперпрезидентской вертикали».

Стал, понятно, не по своей воле, а в силу объективных обстоятельств — возраста и состояния здоровья, а также одряхления самой системы. Дело в том, что конструкция таких (авторитарных) политических систем всегда основана на концентрации верховной власти в руках одного человека (или небольшой группы лиц), который (которые) являясь центром (центрами) принятия решений, со временем начинают олицетворять эту власть. И автоматически становятся одним из ее ключевых элементов (фундаментов). Но в критических условиях в таких системах всегда требуется, чтобы вожди (лидеры) были впереди и были заметны. А именно этого сейчас в Казахстане не наблюдается.

Кстати, именно поэтому политические оппоненты Акорды и Библиотеки, в первую очередь главный личный враг Елбасы Мухтар АБЛЯЗОВ, сконцентрировали свои информационные удары на теме здоровья и дееспособности Нурсултана Назарбаева. И естественным и единственно разумным ответом на это должна была стать демонстрация самого «лидера нации», по-прежнему восседающего «на коне».

Увы, вместо видеовыступления Назарбаева народу «выдали» подготовленную на скорую руку двухшаговую комбинацию: встречу с премьер-министра РК Аскара МАМИНА и статью-обращение с громким названием «Когда мы едины — мы непобедимы».

Виктория ПАНФИЛОВА – «Ситуация в Казахстане, несмотря на обещанную помощь, накаляется» — Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ опубликовал на своем сайте статью «Когда мы едины – мы непобедимы».

Эксперты считают, что своей статьей Назарбаев напомнил обществу, что он держит все под своим контролем. Основная причина появления статьи Назарбаева, в которой он призвал граждан к единению в период кризиса, в необходимости опровергнуть различные кривотолки о своем здоровье и дееспособности — «Цель появления этой статьи – «воскресить» Назарбаева в информационном поле», – сказал «НГ» директор Группы оценки рисков Досым САТПАЕВ.

По мнению политолога, кризисная ситуация помогает президенту Токаеву утвердиться в роли самостоятельного игрока. В обществе его пока воспринимают как управляемого человека, который руководит страной с оглядкой на первого президента. «Если Токаев сейчас убедит, что его главная задача спасти страну и граждан, то он может стать «президентом надежд», – считает Сатпаев.

Токаев, введя на период пандемии режим чрезвычайного положения (ЧП), одновременно расширил свои полномочия, переподчинив себе даже Совет безопасности. Похоже, первому президенту не очень нравится такое усиление позиций. Хотя формально он в своей статье и призывает население сплотиться вокруг Токаева, в Нур-Султане может идти подковерная схватка за власть, приближающая конец так называемого двоевластия.

«Елбасы вышел из коммуникационного карантина» — Нурсултан НАЗАРБАЕВ обратился к народу с обращением «Когда мы едины мы непобедимы». Правда, обращение было не прямое, а опосредованное, через статью. Что тоже наводит на размышления. Ее текст еще раз безнадежно показал, что Елбасы уже давно и прочно живет в коммуникационном карантине.

Сегодня Слухи о незавидном состоянии здоровья Назарбаева возникают в аккурат, когда он долго время не появляется на публике. Впрочем, народу не угодишь: стоит ему что-то сказать, как все начинают скабрезничать, молчит – начинаются гипотезы одна страшней другой.

Однако одна из главных претензий к Назарбаеву – почему он, казахстанский вариант Аятоллы, даже после этой публикации, не дал трезвой оценки ситуации в условиях рекордного падения цен на нефть, усугубленного беспрецедентным чрезвычайным положением в связи с пандемией? Стало еще более ясно, что обитатели самой влиятельной в стране библиотеки впали в интеллектуальную и эмоциональную кому. Единственное разумное объяснение в том, что Елбасы не хочет ассоциироваться с драматическим моментом в истории страны, когда обнажились все провалы в экономической политике. Поэтому ему осталось только переложить ответственность на преемника, премьера и акимов. Что ж, версия рабочая… Но…

Что же происходит сейчас? Лидер нации ушел в коммуникационный карантин. Понять, одобряет или осуждает он происходящее, стало почти невозможно за исключением только особо приближенной свиты. Не царское это дело! Огромная часть служивой элиты теперь просто не знает, к кому апеллировать за оценкой своих действий. Токаев не в счет. Во-первых, ему сейчас не до пряников и кнута (а жаль), а во-вторых, его благосклонность девальвирована статусом второго президента. Она еще не приобрела той ценности, которую имел его предшественник.

Схема «Царь – хороший, бояре – плохие» уже не работает, даже несмотря на то, что Токаев получил в наследство команду «плохих бояр». Сейчас перед ним нелегкая дилемма: либо постепенно менять управленцев (пока не очень получается), либо развернуть бюрократическую машину в сторону повышения эффективности (тоже мало реализуемо). Однако в обоих случаях он применяет весьма удачно найденную концепцию «слышащего государства», по сути делегировав ответственность госмашине, которая за эти годы разучилась действовать самостоятельно.

И все это следствие такой «безобидной» истории, как ориентация на принцип сугубой и безоговорочной лояльности Арбитру, а не уровня компетентности. Все это обнажило проблему лидерства – и не только управленческого, но и политического. Но самое главное – обнажило проблему самоизоляции власти от тех, кто ее нанял.

«Обращение Елбасы к народу Казахстана демонстрирует веру в будущее» — Эдуард ПОЛЕТАЕВ, политолог — Статья Елбасы написана по время чрезвычайного положения в стране. Она опубликована на официальном сайте первого президента, а не в какой-то газете, как было раньше. Это, по сути, статья-обращение к народу, заряженное историческими аналогиями, отсылками к мнению авторитетов — Абай, Бауржан Момышулы, Айтеке би, Толе би…

Статья заряжена на веру в будущее, на то, что мы выкарабкаемся из кризиса, о котором еще никто пару месяцев назад и не думал. Все были уверены, что вспышка коронавируса локализуется в Китае, и нас это сильно не коснется. Неслучайно первые меры были направлены на ограничение контактов именно со странами Юго-Восточной Азии, с Китаем, а вовсе не с Европой, откуда к нам этот вирус и пришел.

Это особый тип текста. В нем не только отсылки к авторитетам, но есть и нотки личной тональности, говорящие о том, что первый президент всегда был вместе с народом. Это теоретическая основа осмысления нового мирового порядка.

Именно поэтому важны те месседжи, которые Елбасы указал в своей статье. Они свидетельствуют не только о готовности Казахстана к неожиданностям. В частности, он упоминает золотовалютные резервы и национальный фонд — 90 млрд долларов.

Также важно, что он поддерживает все шаги, которые предприняты нынешним президентом Касым-Жомартом Токаевым.

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