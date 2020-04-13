Нацбанк РК анонсировал снижение с 1 мая комиссий за некоторые платежи банковскими картами

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Национальный банк Казахстана (НБ РК) анонсировал снижение с 1 мая комиссий за некоторые платежи банковскими картами, передает корреспондент агентства.

«НБ РК сообщает о снижении комиссии, взимаемой банками за прием платежей с использованием платежных карточек. Изменения вступят в силу с 1 мая 2020 года и коснутся отдельных отраслей экономики, имеющих важное социальное значение: образование, медицинские услуги, аптеки, оплата парковочных мест, платных дорог, сельскохозяйственные сервисы, сделки с недвижимостью», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Нацбанка.

Как заявил регулятор, «в условиях введения в стране чрезвычайного положения, распространения пандемии коронавируса поддержка данных отраслей является своевременной и значимой».

«Для принятия данных изменений НБ РК провел необходимую работу с международными платежными системами и банками второго уровня (БВУ). По результатам совместной работы, анализа и обсуждений определены новые сегменты, для которых с 1 мая 2020 года международные платежные системы Visa и Mastercard снизят ставку межбанковской комиссии для казахстанских банков в два раза – до 1%, в фармацевтическом сегменте – до 1,3%», — сказано в сообщении.

Отмечается, что инициативу по снижению торговой комиссии поддержали основные участники рынка платежных карточек.

«В их число вошли АО «Народный Банк Казахстана», АО «Kaspi Bank», АО «Forte Bank», ДБ АО «Сбербанк», АО «АТФБанк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Jysan Bank», АО «Евразийский банк». Перечисленные БВУ совокупно занимают 96% на рынке эквайринговых услуг (оказание услуг по организации приема безналичных платежей с использованием платежных карточек). Вышеперечисленные финансовые институты снизят торговую (эквайринговую) комиссию в среднем на 35% (с текущего среднего значения в 2,3% до среднего значения 1,5% от суммы транзакции)», — уточнили в НБ РК.

Как заверили в Нацбанке, «снижение торговой комиссии позволит предпринимателям и гражданам сократить свои расходы по банковским комиссиям».

«Эффект от совместных мер по снижению межбанковской и торговой комиссии прогнозируется на уровне Т2 млрд в год в виде реальной экономии расходов субъектов бизнеса. В целом, принятые меры значительно улучшат условия для дальнейшего развития розничных безналичных расчетов и положительно отразятся на сокращении объемов «теневой экономики», — считает регулятор.