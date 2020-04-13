Списки предприятий, которым разрешат работать при ЧП, акиматы определят сами – минтруда

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Списки предприятий, которым разрешат работать при чрезвычайном положении (ЧП), акиматы определят сами, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Минтруда не будет советовать в этом вопросе (каким предприятиям можно будет возобновить деятельность – КазТАГ). Этим вопросом будут заниматься акимы на местах», — сказал Нурымбетов на брифинге в понедельник.

Он напомнил, что данный вопрос сегодня будет рассматривать госкомиссия.