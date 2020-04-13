Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. В Алматы 14 апреля заработает новый портал по принятию заявок на передвижение, сообщил заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев

«Завтра мы открываем новый портал, на который предприниматели и руководители предприятий, которым разрешено будет работать, будут подавать заявки (для передвижения по городу – КазТАГ)», — сообщил Туякбаев в понедельник на брифинге.

Он отметил, что действующий портал работал не корректно, так как удавалось через него подавать данные людей, которым не разрешено передвигаться по городу.