В Алматы 14 апреля заработает новый портал по принятию заявок на передвижение

Новости 65 0

Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. В Алматы 14 апреля заработает новый портал по принятию заявок на передвижение, сообщил заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев

«Завтра мы открываем новый портал, на который предприниматели и руководители предприятий, которым разрешено будет работать, будут подавать заявки (для передвижения по городу – КазТАГ)», — сообщил Туякбаев в понедельник на брифинге.

Он отметил, что действующий портал работал не корректно, так как удавалось через него подавать данные людей, которым не разрешено передвигаться по городу.

Похожие материалы:

  1. До 15 млн. посещений в час доходит пиковая нагрузка на портал электронного правительства
  2. Токаев поручил продлить карантин в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте до 30 апреля
  3. Жителям Мангистау старше 65 лет ограничат передвижение по улицам
  4. Нерабочий режим в Алматы продлен до конца апреля
  5. Разрешение на передвижение волонтеры могут оформить в акимате – минюст РК

Новости партнеров

Загрузка...