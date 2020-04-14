Алматы. 14 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. 110 новых случаев заражения медработников ЦГКБ Алматы зафиксировано за сутки, сообщил руководитель управления здравоохранения города Тлеухан Абилдаев.

«В Алматы на 14 апреля зарегистрированы 346 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новых случаев 174 за сутки. Из них 58 – близкоконтактных, один сотрудник детской городской клинической инфекционной больницы, 110 медработников центральной городской клинической больницы (ЦГКБ), два сотрудника скорой медицинской помощи, один сотрудник городской поликлиники №32, один сотрудник городской поликлиники 11-ой, один сотрудник городской клинической больницы №1», — сообщил Абилдаев во вторник на брифинге в Алматы.

Ранее руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы Айзат Молдагасимова, говоря о заражении коронавирусом 12 медицинских работников ЦГКБ Алматы коронавирусом, обвинила их в несоблюдении мер предосторожности. 13 апреля медработники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допускают, что заразились от санврачей – соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Отметим, что утверждение главного санврача Алматы о достаточности СИЗ прозвучало на фоне массовых жалоб со стороны самих медработников из разных уголков Казахстана на нехватку средств индивидуальной защиты.

Сама Молдагасимова оказалась в центре скандала после того, как прилетела 9 марта рейсом Франкфурт – Алматы, и была транзитом 1,5 часа в Германии. На ее рейсе был обнаружен зараженный коронавирусом, она была одной из контактных лиц. Однако, как сообщил известный врач, кандидат медицинских наук Каиргали Конеев, главный санврач Алматы нарушила правила соблюдать изоляцию в течении 14 дней. По его словам, Молдагасимов 10 марта вышла на работу и, будучи контактной с коронавирусом, в рабочем порядке проводила с 10 марта по 13 марта селекторные совещания, посещала больницы, другие госорганы, акимат и Нур Отан города. Позже Молдагасимова опровергла обвинения в свой адрес, что она нарушила противоэпидемические требования. Также главный санврач города назвала недостоверной информацию о том, что она уклонилась от изоляции. 12 апреля Конеев сообщил, что Молдагасимова по прилету из Европы на домашнем карантине выписала себе премию. Причем, как уточнил известный врач, глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы за последнее время выписывала себе премии дважды, не имея на то основания.