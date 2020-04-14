Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов утверждает о потере Т1 трлн от курсовой разницы после досрочного погашения долга ФНБ.

«В прошедший год фонд досрочно погасил долг на $8 млрд, а это с учетом текущего курса валюты примерно Т1 трлн потенциальных потерь от курсовой разницы», — заявил Есимов, отдельно остановившись на финансовом состоянии компаний фoндa на заседании правительства во вторник.

По его словам, это также позволило на Т269 млрд снизить ежегодную потребность в валюте для обслуживания долга. Но этого, утверждает он, недостаточно, поэтому заверил Есимов, оптимизируются операционные и другие расходы.

Согласованы, по утверждению главы ФНБ, с Национальным банком принимаемые меры по реализации постановления правительства о продаже валютной выручки и возврата депозитов из-за рубежа.

В целом, обстановка в компаниях фонда, как уверяет Есимов, деловая. Сокращение производственного персонала, утверждает он, не допущено, задержек по выплате заработной платы нет.

Арендные платежи фонду на Т2,3 млрд отсрочены до 1 июня, эти льготы, как заявил Есимов, коснутся 37 тыс. граждан. В Нур-Султане фонд, по его словам, профинансировал изготовление масок для нужд министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты населения и министерства внутренних дел на Т0,5 млрд.

«Мы обращались по поддержке низкорентабельных нефтегазовых месторождений по льготам и налоговым каникулам, просил бы поддержать, поскольку эти решения позволят поддержать уровень добычи, сохранить рабочие места на нефтедобывающих предприятиях», — попросил в ходе выступления Есимов у премьер-министра Аскара Мамина.