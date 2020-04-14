В Украине всё плохо

«Не спешите нас хоронить» – говорит киевский политолог Максим Яли

– Максим, в последние годы вы жёстко отстаивали на разных телеканалах, в том числе российских, идеалы украинский независимости. Сейчас в российском телевизоре вас не видно. Там сплошной коронавирус. А в социальных сетях вы активно критикуете действия киевских властей. Пишете даже, что «Конституцию Украины можно хоронить»… Что там у вас происходит?

– Я продолжаю выступать на украинских телеканалах и комментирую происходящие в стране и мире события. Естественно, сейчас тема номер один это пандемия коронавируса, а также действия правительств по борьбе с ней. Вот отдельные действия и решения украинских властей я действительно критикую, особенно те, которые идут вразрез с главным законом страны – Конституцией Украины. В первую очередь это касается ограничительных мер для соблюдения карантина в стране. Как известно, одним из главных вызовов коронавируса является попытка властей «закрутить гайки» и усилить контроль над своими гражданами. Для Украины, в которой гражданские права и свободы считаются главной ценностью для значительной части населения, что и подтвердил Майдан в 2014 году, сейчас этот вопрос вновь приобретает важность. Президент Зеленский, боясь потерять рейтинг, не пошел на введение Чрезвычайного Положения в стране, чего требует Конституция. Поэтому полузаконные в условиях отсутствия ЧП действия полиции, особенно непомерно завышенные штрафы за нарушение карантина, вызывают волну возмущения в обществе. Тем более на фоне провала попыток власти обеспечить обсервацию (изоляцию) граждан, вернувшихся в Украину из стран-очагов распространения коронавируса.

Карантин ударит в основном по малому и среднему бизнесу, а это наиболее активная часть населения, способная участвовать в протестах и борьбе за свои права. Если в ЕС и США правительства выделяют многомиллиардную помощь для поддержки малого бизнеса, то в Украине ее нет. Добавляет масла в огонь и коррупционный скандал с братом главы офиса президента Денисом Ермаком. Президент Зеленский сохраняет молчание и не реагирует на скандал, ссылаясь на то, что не имеет права вмешиваться в расследование. Это при том, что обещанных Зеленским год назад посадок влиятельных коррупционеров весной так и не произошло. Более того, фракция Петра Порошенко помогла проголосовать за закон о рынке земли, столь необходимый для получения транша от МВФ.

Нельзя не упомянуть и о попытке создания Консультационного совета в Минске с представителями ОРДЛО (так в Киеве называют непризнанные республики – В.Ш.) под прикрытием карантина, против чего выступают националисты и ветераны войны на Донбассе. Как выяснилось, создание такого совета обговаривалось на встрече Зеленского с Путиным в Париже в декабре прошлого года и было условием российской стороны для следующей встречи «Нормандской четверки». И теперь вместо создания этого совета мы имеем коррупционный скандал с участием ближайшего родственника главы администрации. Эту историю уже сравнивают с коррупционным скандалом годичной давности, связанным с закупкой запчастей для украинской армии. Скандал с закупкой стал последним гвоздем в гроб надежд Порошенко переизбраться на второй срок. Все это вызывает рост недоверия к власти. При существенном ухудшении экономической ситуации и дальнейшей неадекватности действий Зеленского и его окружения такие настроения могут привести к социальному взрыву, которого Вторая украинская республика не переживёт.

– Так Зеленский все же марионетка Коломойского? В России это утверждение стало общим местом.

– Называть его марионеткой Коломойского после принятого в первом чтении «антиколомойского» закона о банках могут лишь совсем недалекие или заангажированные люди. Я с первого дня после победы Зеленского на президентских выборах постоянно повторял, что конфликт между ним и Коломойским неизбежен. Это же я заявлял и относительно уже бывшего главы офиса президента Андрея Богдана, который слишком рьяно перетягивал одеяло на себя и возомнил себя президентом, пользуясь неопытностью Зеленского, неофита во власти. Для подтверждения моей точки зрения понадобилось меньше года. Конечно, эпидемия коронавируса и надвигающийся экономический кризис ускорили этот процесс. Было изначально очевидно, учитывая зависимость Украины от внешней финансовой помощи и кредитов, что усидеть на двух стульях Зеленскому не удастся. Хотя, судя по всему, он сперва думал иначе. Но я рад, что Зеленский все-таки стал в этом крайне важном для Украины вопросе на сторону государства.

– А можно подробнее – что там у вас сегодня с коронавирусом? Тоже всё плохо и неправильно?

– Не упрощайте. Изначально я поддерживал карантинные меры, другой вопрос, что они не были адаптированы под украинские реалии и есть существенные перегибы. В частности, Зеленский, опасаясь потерять свой рейтинг из-за ограничительных мер, делегировал ответственность премьеру, министру МВД Авакову, олигархам и прочим. В итоге мы видим парадоксальные и вопиющие ситуации, когда местные князьки и бароны открыто игнорируют и оскорбляют представителей официальной власти, которых сам Зеленский ранее и назначил. А Зеленский поддерживает в споре не «своих», а олигархов. То есть собственными руками рушит вертикаль власти, которую сам пытался выстроить. Но моя главная претензия к Зеленскому лично заключается в том, что, копируя у европейских стран, у той же Италии или Испании, меры по борьбе с коронавирусом, он, повторяю, так и не решился ввести чрезвычайное положение, что необходимо, согласно действующей Конституции, для законного ограничения прав и свобод граждан. Причина та же – опасение потерять поддержку населения. В результате таких половинчатых действий он, наоборот, потеряет остатки поддержки гражданского общества, для которого личные права и свободы, обеспеченные Конституцией, являются главной ценностью.

Я уже не говорю о губительных последствиях всего этого для украинской экономики. Фактическая ее остановка из-за карантина может иметь необратимые последствия. Нельзя вводить те же самые меры, которые могут позволить себе государства-эмитенты резервных валют мира – США, ЕС, Китай. У нас нет «печатного станка» и мы не можем влить в экономику триллионы долларов и даже гривен без разгона гиперинфляции. Особенно трагично это выглядит на фоне требований МВФ запустить рынок земли для того, чтобы получить кредит в 8 млрд долларов. Эта мера лишь отсрочит «смерть», но никак не спасет экономику. А запускать рынок земли, уже понимая, что не только Украину, но и весь мир в ближайшие месяцы ожидает глубочайший экономический кризис, когда цены на ресурсы «пробивают дно»…

— Смотрите, что получается у нас в Евразии. Казахстан переживает мучительный период транзита. От нового лидера требуют, чтобы он с корнем выдирал клановость, глубоко вросшую за 30 назарбаевских лет в казахскую землю. Всех этих дочек-миллиардерш с их клиентеллой. Они отчаянно сопротивляются. Моральная атмосфера в стране, мягко сказать, непростая. Россию через какое-то время ждёт то же самое. И Белоруссию. А вот на Украине — демократия. Регулярные выборы. Новые лица. Ваша страна казалась для многих прогрессивных казахов, русских и белорусов светом в окошке. А теперь получается, что с демократией в условиях турбулентности еще хуже, чем без нее. Что же, тушим свет?

– Не спешите нас хоронить. Главное – что выборы у нас происходят, и лица меняются. Случайные люди отсеиваются. Чем больше выборов – тем больший отбор. Поэтому, если народные избранники теряют поддержку у народа, то, чем раньше они уйдут, тем лучше для всех. Не впервой украинскому обществу разочаровываться в своем выборе. Что касается других постсоветских государств, где смена власти либо вовсе не происходила с советских времён, как в Казахстане, либо правитель не меняется с конца 90-х годов прошлого столетия, то коронавирус, а вернее его социально-экономические последствия, возросшая социально-политическая турбулентность, могут ускорить этот процесс. И очень большой вопрос – в какой форме. Чем адекватнее будут действия властей, тем мягче этот процесс произойдет. Риски, естественно, возрастают, если политический кризис накладывается на экономический. И такие риски присутствуют во всех указанных вами государствах. В этом плане регулярные выборы всё же являются оптимальным вариантом для последовательного, эволюционного развития. Без социальных и экономических потрясений и гибели тысяч мирных граждан.

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