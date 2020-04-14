Для передвижения по городу журналистам нужно подать заявку в оперштаб акимата Нур-Султана

Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Для передвижения по городу журналистам нужно подать заявку в оперативный штаб акимата Нур-Султана, сообщил начальник столичного департамента полиции Ержан Саденов.

«(Для передвижения по городу журналистам – КазТАГ) Необходимо подать заявку в оперативный штаб акимата для включения в реестр, который обеспечивает «зеленый коридор». То есть это обязательное условие», — сообщил Саденов во вторник в СЦК.

По его словам, другим слоям населения запрещается передвигаться по городу, кроме покупки продуктов, посещения медучреждений, выхода на работу и в аптеки.