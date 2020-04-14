Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 170 человек задержаны за попытки пересечения карантинной зоны в Нур-Султане, сообщил начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов.

«Несмотря на предупреждения, продолжаются попытки пересечения карантинной зоны, минуя блокпосты. Уже привлечено 174 гражданина, из них арестовано 124 человека», — сказал Саденов на брифинге в понедельник.

Помимо этого, за нарушения иных правил дорожного движения подвергнуты адмаресту 135 человек, лишены права управления 36 пьяных водителей, на коммунальную стоянку акимата водворено 588 автомашин.