Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Порядка 2 тыс. полицейских Нур-Султана сдали тесты на COVID-19, сообщил начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов.

«Полицейские несут службу наравне с врачами – это постоянные контакты, и они подвержены риску заражения коронавирусом. Порядка 2 тыс. сотрудников уже проведены по тестам, работа будет продолжена», — сказал Саденов на брифинге во вторник.

Отдельно он сообщил, что по подозрению в заболевании было установлено 17 сотрудников полиции.

«По 12-ти после углубленного обследования получены результаты отрицательные, еще пятеро находятся на карантине, их анализы находятся на исследовании», — уточнил Саденов.

По его словам, полицейские обеспечены полостью масками, перчатками, спецкостюмами на блокпостах и другими необходимыми средствами защиты. Также глава ДП Нур-Султана добавил, что по поручению глав государства около 3 тыс. сотрудников столичной полиции будут на этой неделе премированы.