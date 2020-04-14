Талдыкорган. 14 апреля. КазТАГ – Всех 135 прилетевших в Талдыкорган из ОАЭ выпустили из карантина и развозят по домам, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

«135 соотечественников, которые были доставлены из ОАЭ через аэропорт Талдыкоргана и изолированы в специально отведенных местах в городах Талдыкорган и Текели, сегодня стали возвращаться в населенные пункты по месту жительства. До прибытия в нашу страну все граждане несколько дней находились на карантине в ОАЭ, по приезду у каждого были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты оказались отрицательными», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточнили в пресс-службе, по поручению акима Алматинской области проводится работа по бесплатному подвозу всех прибывших граждан к месту жительства.

«В частности, из 135 доставленных в Талдыкорган и Текели по 10 жителей из Костанайской и Павлодарской, девять – Алматинской, восемь – Восточно-Казахстанской, шесть – Актюбинской, пять – Акмолинской, четыре – Жамбылской, по двое – Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, по одному – Карагандинской, Туркестанской областей, а также из городов Алматы – 31, Шымкент – 16, Байконур – один», — уточнили в облакимате.

Уточняется, что в оперативные штабы соответствующих областей и городов заблаговременно была предоставлена информация о прибывающих гражданах, приняты соответствующие меры.

«Сегодня все 135 граждан на специальном автотранспорте отправлены по месту жительства», — сказано в сообщении.