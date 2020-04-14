Главы государств ЕАЭС поручили своим кабминам и нацбанкам совместно бороться с COVID-19

Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поручили правительствам и центральным банкам стран союза совместно бороться с коронавирусом, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Поручаем правительствам, центральным (национальным) банкам государств – членов ЕАЭС и ЕЭК осуществлять скоординированные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, укреплению нашего экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан наших государств и бизнеса для преодоления негативных последствий пандемииCOVID-19», — говорится в совместном заявлении глав государств стран ЕАЭС по итогам рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.

Руководители стран подтвердили готовность «к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-19, сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств – членов ЕАЭС, обеспечения социальной и макроэкономической стабильности в наших странах, поддержания деловой и инвестиционной активности».

«Твердо убеждены, что борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности. Призываем все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права», — заявили главы государств.

Они выступили «за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты».

«Принимаемые нашими государствами меры оперативного и системного характера направлены на смягчение воздействия пандемии COVID-19 на экономики наших стран и обеспечение функционирования единого экономического пространства. Исходим из того, что введенные во всем мире ограничения, вызванные пандемией COVID-19, являются вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут отменены», — добавили авторы заявления.

В рамках борьбы с пандемией COVID-19 они «нацелены продолжать оказывать необходимое содействие друг другу, укреплять системы здравоохранения, проводить совместные научные исследования в области разработки средств профилактики, диагностики и лечения инфекций, совершенствовать алгоритмы взаимодействия при реагировании на эпидемии».

«Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием», — говорится в заявлении, подписанном президентами Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана, а также премьер-министром Армении.