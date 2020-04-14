Медбойцы больше не желают оставаться «крайними» у Минздрава на войне с коронавирусом 14.04.2020 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 312 0 Куаныш Керимкулов об опасном непрофессионализме, поразившем систему здравоохранения Похожие материалы: На три категории поделили задействованных в борьбе с коронавирусом врачей РК для финпомощи Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Казахстане снизился на 17% Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 70 В Нур-Султане заражению коронавирусом больше подвержены лица от 30 до 49 лет – УОЗ Почему связанные с коронавирусом теории заговора процветают. И почему это важно