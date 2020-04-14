Временное снижение темпов работ и сокращение численности персонала ожидаются на Тенгизе

Атырау. 14 апреля. КазТАГ – Временное снижение темпов работ и сокращение численности персонала ожидаются на Тенгизском месторождении, передает КазТАГ.

«В связи с первыми подтвержденными случаями заражения COVID-19, зарегистрированных среди персонала наших субподрядных организаций, ТШО (ТОО «Тенгизшевройл» – КазТАГ) в течение следующих нескольких недель планирует поэтапно снизить темпы деятельности и сократить численность персонала для обеспечения безопасности и сокращения риска дальнейшего распространения коронавируса», — сообщил на брифинге во вторник генеральный менеджер по связям с правительством и общественностью ТШО Рзабек Артыгалиев

Он уточнил, что совместно с порядными организациями и государственными органами осуществляет вывоз с месторождения Тенгиз персонала, не задействованного в прямой производственной деятельности.

«В общей сложности около 17 тыс. человек будут вывезены. На первоначальном этапе это 600 человек Атырауской области. Временное снижение темпов работ и сокращение численности персонала на Тенгизе затронет как подразделение базового производства, так и проект будущего расширения (ПБР). Для базового производства это означает, что все строительные работы будут временно остановлены. На ПБР будут продолжены лишь критические виды работ. В связи с ограничениями в рамках действующего режима ЧП в стране, мы с соответствующими государственными органами РК прорабатываем планы по безопасному вывозу персонала с Тенгиза. Как и многим другим компаниям РК и по всему миру, ТШО приходится действовать в соответствии с быстро меняющимися условиями и принимать адекватные меры в ответ на глобальную пандемию», — добавил Артыгалиев.